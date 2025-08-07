Jueves 7 de agosto de 2025, p. 25
Integrantes del ejido Garita de Jalisco, en San Luis Potosí, se manifestaron ayer frente a distintas dependencias federales en esta capital, como Palacio Nacional y el Tribunal Superior Agrario, para pedir a las autoridades apoyo en la solución de sus conflictos territoriales, sobre todo la devolución de unas 400 hectáreas que fueron tomadas ilegalmente por empresas y desarrolladores inmobiliarios.
Con más de 20 años de lucha comunitaria, Humberto Leyva, integrante del ejido, explicó en entrevista que ya se han hecho desarrollos en casi mil 600 hectáreas de las 2 mil que integran actualmente Garita de Jalisco –creado en 1930– cuando sólo se aportaron 870 hectáreas para este objetivo en una acta emitida en 1994.
Con los años esta industria se ha apoderado de casi todo el territorio en beneficio de las empresas.
Detalló que las autoridades agrarias potosinas han querido englobar todos los casos en uno solo, pero aseguró que se han emitido más de 10 recursos legales para atender las distintas causas de apropiación de terrenos.
Además, recordó que en 2021 removieron a la anterior administración de Garita de Jalisco luego de más de 50 años de despojos y saqueos del ejido.