Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 25

Integrantes del ejido Garita de Jalisco, en San Luis Potosí, se manifestaron ayer frente a distintas dependencias federales en esta capital, como Palacio Nacional y el Tribunal Superior Agrario, para pedir a las autoridades apoyo en la solución de sus conflictos territoriales, sobre todo la devolución de unas 400 hectáreas que fueron tomadas ilegalmente por empresas y desarrolladores inmobiliarios.