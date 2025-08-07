▲ Uno de los vehículos destrozados ayer tras el impacto de un tren de carga en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Foto Cuartoscuro

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 25

Irapuato, Gto., Un tren embistió a una motocicleta y a otros tres vehículos en dos puntos diferentes de la cabecera municipal de Irapuato, percances que dejaron saldo de seis personas fallecidas y dos lesionadas.

La secretaría de Seguridad del gobierno de Irapuato reportó que los accidentes ocurrieron ayer casi al mediodía en las colonias Europa y Primero de Mayo.

A su vez, la alcaldesa panista, Lorena Alfaro García, dio a conocer que primero, en la avenida Paseo Irapuato, el convoy arrastró un automóvil Nissan Sentra, y luego la misma máquina se llevó a dos automotores más: un Nissan March y una camioneta Nissan NP300, lo mismo que a una motocicleta.

A raíz del accidente se activaron protocolos de atención, por los cuales paramédicos y personal de la secretaría de seguridad brindaron atención y trasladaron a los heridos a hospitales.