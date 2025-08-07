Estados
Tren arrolla una moto y otros 3 vehículos en Irapuato; seis muertos y dos lesionados
▲ Uno de los vehículos destrozados ayer tras el impacto de un tren de carga en el municipio de Irapuato, Guanajuato.Foto Cuartoscuro
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 25

Irapuato, Gto., Un tren embistió a una motocicleta y a otros tres vehículos en dos puntos diferentes de la cabecera municipal de Irapuato, percances que dejaron saldo de seis personas fallecidas y dos lesionadas.

La secretaría de Seguridad del gobierno de Irapuato reportó que los accidentes ocurrieron ayer casi al mediodía en las colonias Europa y Primero de Mayo.

A su vez, la alcaldesa panista, Lorena Alfaro García, dio a conocer que primero, en la avenida Paseo Irapuato, el convoy arrastró un automóvil Nissan Sentra, y luego la misma máquina se llevó a dos automotores más: un Nissan March y una camioneta Nissan NP300, lo mismo que a una motocicleta.

A raíz del accidente se activaron protocolos de atención, por los cuales paramédicos y personal de la secretaría de seguridad brindaron atención y trasladaron a los heridos a hospitales.

La dependencia refirió que rescatistas de protección civil y bomberos, personal de tránsito y de la policía municipal laboraron en el sitio para permitir el traslado de las personas lesionadas y agilizar el tráfico vehicular en la zona.

En tanto, la edil anunció que el Centro de Atención Integral a Víctimas apoyará a los familiares de las personas muertas y lesionadas.

El gobierno de Irapuato expresa su solidaridad con las víctimas y familiares de este lamentable accidente, y nos mantenemos en coordinación con autoridades de los tres niveles para el intercambio de información que ayude a esclarecer este suceso, afirmó Lorena Alfaro.

Mientras, Ferromex informó que investiga las causas de los siniestros. La empresa está en contacto con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y las autoridades estatales y municipales, para realizar la investigación correspondiente que determine qué originó el accidente y brindar apoyo a todos los afectados, señaló en un comunicado.

Agregó que personal especializado fue a los lugares de los accidentes, para atender a los afectados así como para revisar la caja negra de la unidad.

