De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 24

La tormenta tropical Ivo se formó ayer y sus sistemas provocaron fuertes lluvias en los estados de Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del meteoro se localizó entre el sureste de Acapulco y el sureste de Zihuatanejo, en Guerrero, detalló el organismo en un comunicado.

Agregó que Ivo registró vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora.

Precisó que las bandas nubosas del ciclón ocasionan lluvias intensas en las zonas costeras y del norte de Guerrero y Oaxaca.