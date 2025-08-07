Jueves 7 de agosto de 2025, p. 24
La tormenta tropical Ivo se formó ayer y sus sistemas provocaron fuertes lluvias en los estados de Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El centro del meteoro se localizó entre el sureste de Acapulco y el sureste de Zihuatanejo, en Guerrero, detalló el organismo en un comunicado.
Agregó que Ivo registró vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora.
Precisó que las bandas nubosas del ciclón ocasionan lluvias intensas en las zonas costeras y del norte de Guerrero y Oaxaca.
También genera vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura con posibles trombas marinas en las costas de ambos estados.
El SMN alertó que las precipitaciones referidas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Por ello, exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil.