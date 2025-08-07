Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9

Madrid. ElevenLabs presentó Eleven Music, una plataforma desde la que se puede crear música con inteligencia artificial (IA) con calidad de estudio para su uso comercial, que cuenta con el apoyo de sellos discográficos, editoriales y artistas.

Eleven Music es una herramienta que facilita la creación de música con ayuda de la IA a partir de indicaciones de texto en lenguaje natural, en distintos idiomas, ya que tiene soporte para español, inglés, alemán y japonés, entre otros.