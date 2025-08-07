Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9
Madrid. ElevenLabs presentó Eleven Music, una plataforma desde la que se puede crear música con inteligencia artificial (IA) con calidad de estudio para su uso comercial, que cuenta con el apoyo de sellos discográficos, editoriales y artistas.
Eleven Music es una herramienta que facilita la creación de música con ayuda de la IA a partir de indicaciones de texto en lenguaje natural, en distintos idiomas, ya que tiene soporte para español, inglés, alemán y japonés, entre otros.
Esto permite tener un
control completo sobre el género, el estilo y la estructura, como explican desde ElevenLabs en una nota de prensa.
Además de generar una pieza instrumental o con voz, permite editar la canción completa o por fragmentos.
La compañía asegura que Eleven Music se ha creado en colaboración con sellos discográficos, editoriales y artistas, lo que permite su uso con fines comerciales para crear música para un anuncio televisivo o para un contenido de redes sociales.