bientras cirugía cardiaca en Roma
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 8
Los Ángeles. Francis Ford Coppola, el director estadunidense de El Padrino y Apocalypse Now, fue sometido a una intervención cardiaca no urgente en un hospital de Roma y se encuentra bien, según informó el martes él mismo y un representante en Estados Unidos.
Coppola se sometió a una cirugía realizada por el cardiólogo Andrea Natale
y está descansando bien, dijo el representante en respuesta a las informaciones de medios italianos de su hospitalización.
Todo está bien, afirmó.
El cineasta ingresó el martes en el Policlínico Tor Vergata, un hospital público de la capital italiana, informó la agencia de noticias ANSA.
El representante no quiso dar detalles sobre la naturaleza del procedimiento médico al que fue sometido Coppola, pero señaló:
no había ninguna urgencia. Fue al hospital en coche. Tenía una cita programada. Coppola publicó una fotografía suya en Instagram en la que aparecía relajado y sonriente con un mensaje que tranquilizaba a sus fanáticos:
Estoy bien.
“Da Dada (como me llaman mis hijos) está bien, aprovechando la oportunidad de que estaba en Roma para renovar mi AFib 30 años con su inventor, un gran médico italiano, Andrea Natale”, decía. No dio más detalles.
Promoción de Megalópolis
El término AFib en el lenguaje médico es la abreviatura de fibrilación auricular, un tipo de ritmo cardiaco anormal. Natale es un especialista en electrofisiología pionero en varios tratamientos y dispositivos para tratar este tipo de problemas.
Coppola estaba en Italia para promocionar Megalópolis, una producción autofinanciada de 120 millones de dólares sobre el empeño de un arquitecto visionario por transformar una versión futurista de Nueva York llamada Nueva Roma en una comunidad utópica.
La película, que ha recibido críticas dispares y ha tenido dificultades en taquilla tras su estreno en el Festival de Cannes de 2024, ha recibido una proyección especial en el Festival de Cine Magna Graecia de Catanzaro de Italia.
Coppola ha ganado cinco Oscar, cuatro de ellos por la trilogía de El Padrino, considerada por los cinéfilos como una de las mejores películas de todos los tiempos.