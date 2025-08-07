Reuters

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 8

Los Ángeles. Francis Ford Coppola, el director estadunidense de El Padrino y Apocalypse Now, fue sometido a una intervención cardiaca no urgente en un hospital de Roma y se encuentra bien, según informó el martes él mismo y un representante en Estados Unidos.

Coppola se sometió a una cirugía realizada por el cardiólogo Andrea Natale y está descansando bien , dijo el representante en respuesta a las informaciones de medios italianos de su hospitalización. Todo está bien , afirmó.

El cineasta ingresó el martes en el Policlínico Tor Vergata, un hospital público de la capital italiana, informó la agencia de noticias ANSA.

El representante no quiso dar detalles sobre la naturaleza del procedimiento médico al que fue sometido Coppola, pero señaló: no había ninguna urgencia. Fue al hospital en coche. Tenía una cita programada . Coppola publicó una fotografía suya en Instagram en la que aparecía relajado y sonriente con un mensaje que tranquilizaba a sus fanáticos: Estoy bien .

“Da Dada (como me llaman mis hijos) está bien, aprovechando la oportunidad de que estaba en Roma para renovar mi AFib 30 años con su inventor, un gran médico italiano, Andrea Natale”, decía. No dio más detalles.