Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 8

Londres. Sólo es rocanrol, pero es un lío. Una guitarra que una vez fue tocada por dos miembros de los Rolling Stones está en el centro de una disputa entre el ex guitarrista de la banda, Mick Taylor, y el Museo Metropolitano de Arte.

La Gibson Les Paul de 1959 fue donada al Met como parte de lo que el museo de Nueva York llama un regalo histórico de más de 500 de las mejores guitarras de la era dorada de la fabricación de guitarras en Estados Unidos . El donante es Dirk Ziff, un inversor multimillonario y coleccionista.

Cuando el Met anunció el regalo en mayo, Taylor pensó que reconocía la guitarra, con su distintivo acabado starburst, como un instrumento que vio por última vez en 1971, cuando los Stones estaban grabando el álbum Exile on Main St. en la villa alquilada de Keith Richards en el sur de Francia.

En la neblina de drogas y rocanrol que impregnaba las sesiones, varios instrumentos desaparecieron, se cree que fueron robados.

Ahora, Taylor y su equipo creen que ha reaparecido. El Met dice que los registros de procedencia no muestran evidencia de que la guitarra haya pertenecido alguna vez a Taylor.

Esta guitarra tiene una larga y bien documentada historia de propiedad , dijo la portavoz del museo, Ann Ballis.

La socia y gerente de negocios de Taylor, Marlies Damming, señaló que el Met debería hacer que la guitarra esté disponible para inspección .

Un experto independiente debería poder determinar la procedencia de la guitarra de una forma u otra , indicó en un comunicado a Ap.