El museo neoyorquino lo niega; dice que fue un regalo
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 8
Londres. Sólo es rocanrol, pero es un lío. Una guitarra que una vez fue tocada por dos miembros de los Rolling Stones está en el centro de una disputa entre el ex guitarrista de la banda, Mick Taylor, y el Museo Metropolitano de Arte.
La Gibson Les Paul de 1959 fue donada al Met como parte de lo que el museo de Nueva York llama
un regalo histórico de más de 500 de las mejores guitarras de la era dorada de la fabricación de guitarras en Estados Unidos. El donante es Dirk Ziff, un inversor multimillonario y coleccionista.
Cuando el Met anunció el regalo en mayo, Taylor pensó que reconocía la guitarra, con su distintivo acabado starburst, como un instrumento que vio por última vez en 1971, cuando los Stones estaban grabando el álbum Exile on Main St. en la villa alquilada de Keith Richards en el sur de Francia.
En la neblina de drogas y rocanrol que impregnaba las sesiones, varios instrumentos desaparecieron, se cree que fueron robados.
Ahora, Taylor y su equipo creen que ha reaparecido. El Met dice que los registros de procedencia no muestran evidencia de que la guitarra haya pertenecido alguna vez a Taylor.
Esta guitarra tiene una larga y bien documentada historia de propiedad, dijo la portavoz del museo, Ann Ballis.
La socia y gerente de negocios de Taylor, Marlies Damming, señaló que el Met debería hacer que la guitarra esté
disponible para inspección.
Un experto independiente debería poder determinar la procedencia de la guitarra de una forma u otra, indicó en un comunicado a Ap.
Aunque su propiedad está en disputa, no hay duda del papel estelar del instrumento en la historia del rock. Fue propiedad a principios de la década de 1960 de Keith Richards, quien la tocó durante la primera aparición de los Rolling Stones en The Ed Sullivan Show en 1964. El Met menciona que esa actuación
despertó el interés en este modelo legendario.
La guitarra, apodada Keithburst, también fue tocada por las leyendas de la guitarra Eric Clapton y Jimmy Page. Taylor refiere que la obtuvo de Richards en 1967, dos años antes de unirse a los Stones, remplazando al miembro original Brian Jones, quien murió en 1969.
Taylor dejó la banda en 1974, reuniéndose con ellos para la gira del 50 aniversario de los Stones en 2012-2013.
Jeff Allen, quien fue el mánager y publicista de Taylor durante décadas desde 1990, señaló que Taylor
le había dicho que la recibió como un regalo de Keith, y también mencionó el robo.
“Mick afirmó que el solo de guitarra por el que se hizo bastante famoso, en Can’t You Hear Me Knocking, fue con la Les Paul que fue robada”, destacó Allen.
Los registros del Met dicen que la Les Paul fue propiedad de Richards hasta 1971, cuando fue adquirida por el productor discográfico Adrian Miller, quien murió en 2006.
La guitarra ha cambiado de manos varias veces desde entonces y ha reaparecido dos veces en público.
Fue puesta a subasta por Christie’s en 2004, cuando no se vendió. Ziff la compró en 2016 y la prestó al Met en 2019 para una exposición titulada Play it Loud: Instruments of Rock & Roll.
No está claro qué sucederá a continuación. El Met, que planea abrir una nueva galería dedicada a su colección de guitarras estadunidenses, dice que no ha sido contactado por Taylor o sus representantes.