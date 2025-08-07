Josefina Quintero M.

La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025

Vecinos de la colonia Verónica Anzures recurrieron a la justicia federal con el fin de detener la tercera fase del proyecto inmobiliario Be Grand Alto Polanco, localizado en Lago Alberto 300, colonia Anáhuac Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, ante el impacto directo que representará el megaproyecto para 11 unidades territoriales.

El 8 de julio, residentes de la zona e integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria interpusieron un amparo contra la validación de la tercera parte del proyecto, ya que la consulta para avalar grandes construcciones –que toda obra de este tipo debe efectuar– se realizó durante el proceso electoral de 2024, sin considerar que el artículo 25, apartado F, numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de México lo prohíbe, explicó el abogado Arturo Aparicio.

A pesar de la violación, lamentaron que la Secretaría del Medio Ambiente validó la consulta y otorgó las autorizaciones para la tercera etapa del proyecto, por lo cual los quejosos decidieron impugnar la resolución.