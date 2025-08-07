▲ Voluntarios y talleristas se unieron en la actividad en la que recordaron la historia de la niña de Hiroshima. Foto La Jornada

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 28

Al conmemorarse el 80 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, Japón, la actividad Un mil grullas por la paz: uniendo manos por la memoria y esperanza, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana(UAM) y los Pilares, se hizo un llamado para que por medio del origami –doblado artístico de papel–, se pida por la paz mundial y cesen los conflictos bélicos.

Este miércoles se dieron cita en el Centro Cultural Casa del Tiempo de la UAM, en la colonia San Miguel Chapultepec, alrededor de 250 personas, entre estudiantes, ex alumnos, talleristas y vecinos con el fin de elaborar las figuras de grullas y romper el récord con mil 450 para luego formar un senbatsuru (conjunto de mil aves de papel).

Manuel Portillo, coordinador académico de artes plásticas y visuales de Pilares Cultura, explicó que la idea surgió cuando conoció a la directora del Centro Cultural Casa del Tiempo, Cynthia Martínez, en un taller de cartografía sensible.