Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 28

Una posible reforma comicial que considere la eliminación de los organismos públicos locales electorales (OPLE) podría atrofiar al Instituto Nacional Electoral (INE), al sobrecargar sus funciones e incluso eventualmente a una crisis de legitimidad y gobernabilidad en el país, alertó la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño.

Durante una sesión de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, la funcionaria defendió la existencia de los OPLE, los cuales se encargan de diversas tareas a nivel local que se complementan con la labor de entes federales, los cuales enfrentarían un nivel de trabajo monstruoso si tuvieran que hacerlo solos.

Desaparecer a los organismos locales, recalcó, implicaría una sobrecarga de funciones para el INE que no necesariamente va a derivar en una mayor eficiencia de las mismas funciones, sino en una atrofia de los procesos .