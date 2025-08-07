▲ A pesar de los carteles que han puesto los grupos en las zonas de tolerancia, la droga se comercializa. Foto Jair Cabrera

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 27

Colectivos que encabezan las áreas destinadas al libre consumo de mariguana pidieron a las autoridades capitalinas que se detenga a las personas que comercializan la hierba en sus espacios, al tiempo que se deslindaron de cualquier tipo de transacción que se registre en esos lugares.

Representantes de dichos grupos señalaron que en el tercer día de operaciones no han tenido reporte alguno de venta de droga en las áreas que ellos gestionaron, tampoco de que haya intervención policiaca, pues sus integrantes se han apegado a los acuerdos establecidos para que no se venda nada.

Ya el gobierno se metió en el espacio, recuerden que ya no hay venta, vale, y eso sí se lo encargamos a las autoridades porque es su chamba. Nosotros seguimos siendo civiles, no tenemos la autoridad gubernamental ni judicial para interceptar a las personas, porque también es un aspecto de seguridad , sostuvo El Popeye, uno de los administradores de los puntos libres de la Comuna 4.20.

Sin embargo, en un recorrido se constató que en el Senado de la República o senadito, como se le conoce, sujetos ajenos a la comuna sí comercializaban allí, y ofrecían el producto a quienes ingresaban por los costados de esta jardinera.

Incluso vendían droga frente a un módulo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones que se encontraba la tarde del miércoles en este lugar sin que las personas se acercaran a solicitarles información.