▲ Alguna vez usado por la empresas de televisión por cable y de telefonía doméstica, ahora se busca remover ese material. Foto Luis Castillo

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 27

De acuerdo con estimaciones del Colegio de Urbanistas de México, más de 65 por ciento del cableado aéreo de la ciudad se encuentra en desuso y representa alrededor de 19 mil toneladas de material obsoleto que no sólo genera contaminación visual, sino también pone en riesgo a miles de personas.

En una ciudad de alta sismicidad, lluvias torrenciales y vientos intensos, tener toneladas de cable obsoletos colgando equivale a convivir con el riesgo , advirtió la diputada de Morena en el Congreso capitalino, Cecilia Vadillo Obregón.

Al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano para que el retiro de cables obsoletos se realice de forma permanente, al establecer responsabilidades a autoridades y empresas para que nadie eluda sus tareas , la legisladora refirió que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno capitalino reportó casi un centenar de postes comprometidos por exceso de peso, en tanto que el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió en sólo cuatro meses 588 emergencias por la caída de cables.

De igual manera, busca conferir a la persona titular de la jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana la atribución de suscribir convenios con las compañías propietarias de dicho material para quitarlo, así como a las alcaldías para que coadyuven en dichas acciones.