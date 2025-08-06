De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 15

La Secretaría de Salud del gobierno de México lanzó un llamado contundente para colocar la lactancia materna en el centro de la política pública como una de las estrategias más poderosas de prevención y bienestar para la población. Durante la Reunión Nacional Estratégica de Lactancia Materna, el secretario de Salud, David Kershenobich, resaltó que se trabaja en la conformación de un Sistema Nacional de Salud único, con una prioridad clara: pasar de la atención médica reactiva a la prevención integral.