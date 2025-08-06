▲ Durante la reunión semanal se presentó un proyecto que modifica conceptos centrales. Foto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 3

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral analizan un proyecto de reforma al reglamento de fiscalización de ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos.

Durante la reunión semanal, la consejera Carla Humphrey presentó un documento en el que se modifica la redacción de la mayoría de los conceptos centrales de los lineamientos para actualizarlos al sistema financiero. Por ejemplo, se propone sustituir la referencia al salario mínimo por la unidad de medida y actualización.