Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 26

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó ayer desde la azotea de la Casa Blanca al afirmar que va construir allí misiles nucleares , en un momento de creciente tensión con Rusia.

Previamente, Trump sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, en la que hablaron de sanciones contra Rusia y de cooperación bilateral , a pocos días de la fecha límite del ultimato lanzado por el mandatario estadunidense a Moscú.

Flanqueado por guardaespaldas y bajo la protección de francotiradores, el mandatario estuvo unos 20 minutos sobre el tejado de la sala de prensa.

Allí inspeccionó el sitio de la futura sala de recepción que va a construir, bajo la mirada de decenas de periodistas.