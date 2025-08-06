Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 26
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó ayer desde la azotea de la Casa Blanca al afirmar que va construir allí
misiles nucleares, en un momento de creciente tensión con Rusia.
Previamente, Trump sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, en la que
hablaron de sanciones contra Rusia y de
cooperación bilateral, a pocos días de la fecha límite del ultimato lanzado por el mandatario estadunidense a Moscú.
Flanqueado por guardaespaldas y bajo la protección de francotiradores, el mandatario estuvo unos 20 minutos sobre el tejado de la sala de prensa.
Allí inspeccionó el sitio de la futura sala de recepción que va a construir, bajo la mirada de decenas de periodistas.
¿Qué construirá?, le preguntaron.
Misiles, misiles nucleares, bromeó él, e hizo un gesto con el brazo como si lanzara esas armas.
A la pregunta de por qué estaba en el tejado, respondió: “Dando un pequeño paseo.
Es sólo otra forma de gastar mi dinero por el país, afirmó sobre el hecho de que las obras se financiarán con sus fondos y los de donantes privados.
Trump anunció para hoy una reunión de representantes de su gobierno y el ruso, tras lo cual decidirá las medidas a tomar en caso de que Moscú y Kiev no acuerden un alto el fuego.
Estados Unidos y Rusia están enfrascados en una escalada retórica. Trump anunció recientemente que ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares
cerca de Rusia, en reacción a declaraciones consideradas provocadoras del ex presidente ruso Dimitri Medvediev.
Rusia levantó por su parte una moratoria sobre el despliegue de armas de alcance medio y acusó a Washington de avivar la carrera armamentista.