Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 25

Es difícil ver la hambruna en cualquier lugar, especialmente cuando se trata de niños. Es aún más complicado de observar cuando sabes que está diseñado, planeado, perpetrado deliberadamente.

Gabor Maté, médico húngaro-canadiense sobreviviente del Holocausto. Sus abuelos judíos fueron asesinados en Auschwitz