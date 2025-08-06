Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 25
Es difícil ver la hambruna en cualquier lugar, especialmente cuando se trata de niños. Es aún más complicado de observar cuando sabes que está diseñado, planeado, perpetrado deliberadamente.
Gabor Maté, médico húngaro-canadiense sobreviviente del Holocausto. Sus abuelos judíos fueron asesinados en Auschwitz
Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra, y nosotros como nación estamos directamente implicados en la crisis humanitaria en Gaza. En respuesta, Estados Unidos debe detener toda asistencia militar a Israel. No hay claridad moral en vengarse de personas inocentes.
Robert Reich, secretario estadunidense de Trabajo durante el gobierno del presidente Bill Clinton
Sostuve el cuerpo de un niño sin vida, no había ningún equipo para salvarlo. Esto no es una guerra, es una masacre de inocentes.
Tanya Haj-Hassan, especialista en cuidados intensivos pediátricos en el hospital Al Aqsa, en Deir al Balah