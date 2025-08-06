Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 29

Tras el motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, Veracruz, que dejó al menos siete reos fallecidos y 11 heridos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en el sistema penitenciario de ese estado, en materia de seguridad y gobierno, se han realizado limitados esfuerzos para contrarrestar las deficiencias que tiene, entre ellas, la falta o insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Asimismo, de supervisión del funcionamiento del centro por la persona titular, y en otros Ceresos, sobrepoblación y hacinamiento.

Exhorto a las autoridades

Por ello, exhortó a las autoridades penitenciarias a salvaguardar al máximo los derechos humanos a la salud, a la integridad, a la vida y al contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad ante los incidentes ocurridos.

Igualmente, garantizar el acceso oportuno a la atención médica, alimentación e higiene para toda la población y, de manera especial, la de las niñas y niños y de quienes pertenezcan a algún grupo de atención prioritaria.