Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 29

Veracruz, Ver., Debido a la violencia e inseguridad que prevalece en el norte de Veracruz, por la disputa de grupos rivales del crimen organizado, el gobierno federal desplegó 300 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional (GN) en los municipios de Papantla, Cazones de Herrera y Poza Rica.

Los uniformados que arribaron ayer instalarán puestos de vigilancia, realizarán recorridos de seguridad y labores de proximidad social en apoyo y beneficio de la población civil, indicó la Defensa en un comunicado.

La gobernadora morenista Rocío Nahle García comentó, por su parte, que la Secretaría de Marina también envió 80 elementos al norte del estado para combatir a los grupos delincuenciales que han perpetrado hechos de violencia.

Explicó que los marinos se suman al trabajo que ya realiza la Defensa, GN y la Secretaría de Seguridad Pública.

En las últimas semanas dicha zona de Veracruz ha sido escenario de múltiples acontecimientos violentos cometidos por grupos de la delincuencia organizada que buscan controlar territorios.

El Grupo Sombra es señalado como responsable del secuestro y el asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández; además lo acusaron de cobro de piso y extorsión en el penal de Tuxpan, donde los reos se amotinaron el pasado sábado, cansados de dicha situación, con saldo de siete muertos.

El 4 de agosto, en el municipio de Papantla, bolsas negras con restos de cuerpos humanos fueron abandonados en la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura del kilómetro 180; y en Coxquihui, la policía y los habitantes han sido atacados con explosivos lanzados desde drones, afirmaron autoridades.

Matan a dos comerciantes

Dos personas fueron ultimadas y dos resultaron heridas este martes, durante un ataque armado perpetrado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta en la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, cuando acudieron a esa zona del centro de la entidad a comerciar limón, revelaron fuentes de seguridad.