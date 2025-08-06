Agentes federales lo detuvieron en Tapachula, Chiapas // Organizó una caravana migrante para hoy
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 29
Luis Rey García Villagrán, fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, fue detenido ayer en Tapachula, Chiapas, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, acusado de delincuencia organizada, tráfico y trata de personas, dieron a conocer fuentes de seguridad.
En 2022, fue arrestado a raíz de una carpeta de investigación abierta por la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por tráfico de personas y/o delitos en materia de migración.
En 1997 García Villagrán, quien es licenciado en derecho y se autonombra
traficante de sueños y rey del amparo, fue sentenciado en Chiapas por los delitos de secuestro y asociación delictuosa, por lo cual cumplió una condena 12 años y medio de prisión.
Es señalado de no tener interés por los derechos humanos de los indocumentados, pues los expone a recorridos extenuantes, peligrosos e incluso los confronta con grupos delincuenciales o con autoridades.
También lo acusan de tramitar amparos y cobrar a los migrantes para facilitar su tránsito por territorio mexicano.
En diversas ocasiones, García Villagrán ha denunciado corrupción dentro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), con la finalidad de usar indebidamente la figu-ra del refugio y protección internacional para los extranjeros que desean transitar por México para llegar a Estados Unidos.
A García Villagrán, oriundo de Santa María Tepepan, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, lo han señalado también de cobrar 500 dólares en la Comar y 2 mil dólares en el INM para
agilizar trámites.
Se considera
un elegido
De acuerdo con los informantes, Luis Rey se dice evangelista y su discurso religioso lo combina con su activismo migratorio y se considera
elegido de Dios.
El año pasado declaró que votaría por Donald Trump, calificando a Joe Biden y Kamala Harris de
satánicos.
A raíz de la supuesta corrupción y bloqueo de trámites migratorios para sus representados por parte de la Comar y el INM, convocó a asambleas de indocumentados en Tapachula para comenzar una caravana hacia el norte del país.
A partir de 2018 el activista ha organizado múltiples caravanas de migrantes desde esa ciudad fronteriza, la más reciente estaba prevista para hoy,
ante la falta de respuesta a sus trámites de asilo, falta de empleo y altos costos.
Varias de las marchas las ha encabezado junto con Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, quien también es señalado de traficar personas por recursos y recibir financiamiento de organizaciones en territorio de los Estados Unidos.
El año pasado, García Villagrán enfrentó un proceso judicial por supuestas denuncias de extranjeros que lo acusaban de extorsión. Según la indagatoria, habría pedido dinero en efectivo a tres extranjeros a cambio de facilitarles la obtención de documentos para seguir su camino hacia Estados Unidos.
Ayer en la mañana el fundador de dicha asociación civil participó en una manifestación en el Parque Bicentenario, punto desde donde pretendía salir hoy el autodenominado Éxodo de la Justicia, en busca de que en otras localidades puedan realizar sus papeleos, y se dirigía a su domicilio cuando fue aprehendido por elementos federales.