▲ En imagen de archivo, Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, quien fue detenido ayer en Tapachula, Chiapas, por elementos de seguridad federal. Foto Édgar H. Clemente

De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 29

Luis Rey García Villagrán, fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, fue detenido ayer en Tapachula, Chiapas, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, acusado de delincuencia organizada, tráfico y trata de personas, dieron a conocer fuentes de seguridad.

En 2022, fue arrestado a raíz de una carpeta de investigación abierta por la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por tráfico de personas y/o delitos en materia de migración.

En 1997 García Villagrán, quien es licenciado en derecho y se autonombra traficante de sueños y rey del amparo , fue sentenciado en Chiapas por los delitos de secuestro y asociación delictuosa, por lo cual cumplió una condena 12 años y medio de prisión.

Es señalado de no tener interés por los derechos humanos de los indocumentados, pues los expone a recorridos extenuantes, peligrosos e incluso los confronta con grupos delincuenciales o con autoridades.

También lo acusan de tramitar amparos y cobrar a los migrantes para facilitar su tránsito por territorio mexicano.

En diversas ocasiones, García Villagrán ha denunciado corrupción dentro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), con la finalidad de usar indebidamente la figu-ra del refugio y protección internacional para los extranjeros que desean transitar por México para llegar a Estados Unidos.