Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 9
A sus 88 años, con cacerola en mano para golpear y hacer ruido, la primera actriz Vanessa Redgrave salió a las calles de Londres, en específico en el ayuntamiento de Lambeth, donde se congregó una muchedumbre, como en otros sitios del planeta, para condenar el genocidio en Gaza y por la hambruna desatada por Israel.
Redgrave ha sido defensora de la causa palestina desde hace mucho tiempo y el viernes por la noche asistió a la protesta llamada Ollas y Sartenes por Palestina, en Brixton, pidiendo a los asistentes que
hicieran ruido con las ollas y sartenes para hacer eco del hambre que enfrentan los palestinos atrapados bajo bloqueo.
La manifestación, organizada por Lambeth y Southwark por Palestina y West Norwood 4 Palestina, fue parte de un día de acción en todo Reino Unido, con la aclamada actriz fotografiada participando. Las imágenes tomadas en ese acto muestran a la mujer en una silla de ruedas sosteniendo una cuchara y una cacerola.
El diario inglés Metro compartió la imagen que en redes sociales retomó la publicación del fotógrafo Misan Harriman, quien escribió: “Lloré cuando vi esta imagen de nuestro tesoro nacional, Vanessa Redgrave, que sigue luchando para que reconozcamos la humanidad de los palestinos 46 años después de su discurso en los Oscar. Ha soportado tanto por esta causa, pero aún muestra su solidaridad en Londres hoy.
Humanidad sin filtros, perseverancia y empatía en una sola alma. Gracias sinceramente, Vanessa; eres auténtica, agregó.
Esto es fenomenal, comentó Annie Lennox.
¡Impresionante! Gracias, Vanessa, escribió Paloma Faith.
Ella es un ser humano increíble, añadió Rosie O’Donnell.
Muchos otros más elogiaron el activismo de larga data de Redgrave. En 1977, la actriz produjo y protagonizó un controvertido documental, The Palestinian, sobre las actividades de la Organización para la Liberación de Palestina.
Financió la película vendiendo su casa, pero enfrentó una feroz reacción de algunos, con una proyección de la película que incluso fue atacada con una bomba. Al año siguiente, Redgrave, cuya carrera ha abarcado seis décadas y la ha visto ganar varios Oscar, un Tony, dos Emmy Primetime y un Olivier, obtuvo el Oscar a mejor actriz en un papel secundario por su participación en el drama Julia.
Después de rendir homenaje al guionista de la película, dijo en su discurso a favor de los palestinos:
Y los saludo, y les rindo homenaje, y pienso que deben sentirse muy orgullosos de que en las últimas semanas se hayan mantenido firmes y se hayan negado a dejarse intimidar por las amenazas de un pequeño grupo de matones sionistas. Los saludo y les agradezco y les prometo que seguiré luchando contra el antisemitismo y el fascismo.
Redgrave se refería a los extremistas de la Liga de Defensa Judía que habían ofrecido una recompensa por su asesinato.
A lo largo de su carrera, ha participado en protestas contra la guerra de Vietnam, ha sido embajadora de Buena Voluntad de Unicef, lanzó el Partido de Paz y Progreso y en 2017 hizo su debut como directora con la cinta Sea Sorrow, un documental sobre la crisis de migrantes en Europa y la difícil situación de éstos acampados fuera de Calais, Francia, tratando de llegar a Gran Bretaña.