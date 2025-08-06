▲ La actriz británica, de 88 años, salió a las calles de Londres y participó en la protesta Ollas y Sartenes. En 1977, la artista produjo y protagonizó un documental sobre la Organización para la Liberación de Palestina Foto tomada de X

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 9

A sus 88 años, con cacerola en mano para golpear y hacer ruido, la primera actriz Vanessa Redgrave salió a las calles de Londres, en específico en el ayuntamiento de Lambeth, donde se congregó una muchedumbre, como en otros sitios del planeta, para condenar el genocidio en Gaza y por la hambruna desatada por Israel.

Redgrave ha sido defensora de la causa palestina desde hace mucho tiempo y el viernes por la noche asistió a la protesta llamada Ollas y Sartenes por Palestina, en Brixton, pidiendo a los asistentes que hicieran ruido con las ollas y sartenes para hacer eco del hambre que enfrentan los palestinos atrapados bajo bloqueo .

La manifestación, organizada por Lambeth y Southwark por Palestina y West Norwood 4 Palestina, fue parte de un día de acción en todo Reino Unido, con la aclamada actriz fotografiada participando. Las imágenes tomadas en ese acto muestran a la mujer en una silla de ruedas sosteniendo una cuchara y una cacerola.

El diario inglés Metro compartió la imagen que en redes sociales retomó la publicación del fotógrafo Misan Harriman, quien escribió: “Lloré cuando vi esta imagen de nuestro tesoro nacional, Vanessa Redgrave, que sigue luchando para que reconozcamos la humanidad de los palestinos 46 años después de su discurso en los Oscar. Ha soportado tanto por esta causa, pero aún muestra su solidaridad en Londres hoy.