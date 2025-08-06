▲ La productora Inna Payán y el cineasta David Pablos (centro) con el equipo de Animal de Luz Films. Foto Cristina Rodríguez

▲ Fotogramas del largometraje En el camino, del realizador David Pablos, protagonizado por Víctor Prieto Simental y Osvaldo Sánchez Valenzuela. Foto cortesía de Animal de Luz Films

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 7

El mundo de los traileros en México es maravilloso, sensacional, peligroso, erótico, enorme, loco, duro y casi invisible , dijo la productora Inna Payán sobre el largometraje En el camino, seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025.

En entrevista con La Jornada, la fundadora de Animal de Luz Films añadió que hablar de estos conductores en este país es interesante, pues aunque los vemos de forma cotidiana, no los conocemos a fondo. Destacó que la cinta LGBT+ tuviera esa libertad y posibilidad de mostrar la masculinidad desde un ángulo muy sensual .

Payán coincidió con David Pablos, director de la película, en la alegría que les produce la inclusión de su propuesta en la programación del conocido encuentro de cine mundial, pues impulsa su difusión.

El cineasta expresó su emoción y agradecimiento por la selección de la cinta, creada de forma independiente y con actores naturales. Siempre es muy gratificante ver que el trabajo se abre paso por sí solo .

La productora mencionó que desde hace tiempo tenía ganas de trabajar con el cineasta, en quien reconoce una voz propia, un tono fuerte y unas ganas de decir lo que siente y piensa muy interesantes. Sentí que tenía que apoyarlo y cuidarlo en su proceso creativo .

Explicó que el director dice lo que necesita o lo que quiere hacer y, como productora, lo que tengo que hacer es ir tratando de que las cosas sucedan. A veces no le damos todo lo que quiere, pero por un tema económico. Siempre estamos luchando contra los presupuestos, pero esa es la idea: ir cuidando, dándole a la historia, al director lo que necesita .

En torno al filme, agregó que los traileros al igual que muchos grupos de mexicanos, ahí están y pasan como invisibles. Son personas que tienen pulsiones, deseos, dolores, trabajo, amigos, pasiones y es darse cuenta de lo que uno ve como normalizado .

David Pablos explicó que En el camino explora el contexto de estos transportistas en México con relación a las carreteras y la inseguridad en ellas y las adicciones, a través de una historia de amor entre los personajes Muñeco y Veneno.

Comentó que algo interesante de este ámbito es que los conductores viven en movimiento y se vuelven adictos a esa vida nómada, en ese trasiego constante se generanvínculos y códigos en las cachimbas –lugares a las orillas de autopistas donde se puede descansar, comer y asearse, y en algunas se distribuye droga–, así como relaciones entre estos hombres con las personas que trabajan en ellas, principalmente mujeres.

“Las cachimberas se vuelven una especie de terapeuta para estos hombres del camino. Me parece hermoso ver estas dinámicas en donde llega el trailero en la madrugada, pide un café e invita a la chica cachimbera, se sientan juntos y él le platica sobre su vida, viajes y preocupaciones. Ellas simplemente los escuchan. Hay mucha tela de dónde cortar respecto a este mundo y las posibilidades narrativas.”