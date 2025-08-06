▲ Tractocamiones y vehículos particulares hacen fila para pasar por la garita de Otay, en Tijuana, Baja California. Foto La Jornada

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 23

Pese a una serie de aranceles sectoriales y constantes amagos del presidente Donald Trump de imponer cuotas compensatorias generalizadas, México cerró el primer semestre con exportaciones a Estados Unidos por un valor de 264 mil 382 millones de dólares, un récord desde que existen registros (1993), revelaron datos oficiales.

De acuerdo con información de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos actualizada a este martes, los envíos de México aumentaron 6 por ciento respecto a los 248 mil 810 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año pasado, cuando aún no existía el actual ambiente de incertidumbre comercial.

De esta forma, México terminó la primera mitad del año consolidándose como el principal proveedor de la mayor potencia económica del mundo, muy por encima de Canadá, que envió a Estados Unidos mercancías valuadas en 198 mil 200 millones de dólares, y de China, que hizo exportaciones por un valor de 167 mil 500 millones de dólares.

A diferencia de México, ambas naciones tuvieron caídas anuales; en los primeros seis meses del año Canadá reportó 205 mil millones y China 202 mil millones de dólares.

Según los datos del organismo gubernamental estadunidense, México no sólo es el principal proveedor de esa nación, sino también su mayor socio comercial, con un intercambio que al cierre de los primeros seis meses de 2025 se colocó en 432 mil 600 millones de dólares, lo que representó 15.2 por ciento del comercio estadunidense.