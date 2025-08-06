Se consolidó como principal socio comercial
Sigue arriba de Canadá y China en valor de intercambio
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 23
Pese a una serie de aranceles sectoriales y constantes amagos del presidente Donald Trump de imponer cuotas compensatorias generalizadas, México cerró el primer semestre con exportaciones a Estados Unidos por un valor de 264 mil 382 millones de dólares, un récord desde que existen registros (1993), revelaron datos oficiales.
De acuerdo con información de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos actualizada a este martes, los envíos de México aumentaron 6 por ciento respecto a los 248 mil 810 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año pasado, cuando aún no existía el actual ambiente de incertidumbre comercial.
De esta forma, México terminó la primera mitad del año consolidándose como el principal proveedor de la mayor potencia económica del mundo, muy por encima de Canadá, que envió a Estados Unidos mercancías valuadas en 198 mil 200 millones de dólares, y de China, que hizo exportaciones por un valor de 167 mil 500 millones de dólares.
A diferencia de México, ambas naciones tuvieron caídas anuales; en los primeros seis meses del año Canadá reportó 205 mil millones y China 202 mil millones de dólares.
Según los datos del organismo gubernamental estadunidense, México no sólo es el principal proveedor de esa nación, sino también su mayor socio comercial, con un intercambio que al cierre de los primeros seis meses de 2025 se colocó en 432 mil 600 millones de dólares, lo que representó 15.2 por ciento del comercio estadunidense.
Por debajo quedó Canadá, con 370 mil 200 millones de dólares, que representan 13 por ciento del comercio global de Estados Unidos, mientras en el tercer sitio se ubicó China, con 223 mil 500 millones de dólares, equivalentes a 7.9 por ciento comercio estadunidense.
Sólo en junio, México también dominó el comercio con 73 mil millones de dólares, 16.4 por ciento del intercambio total del país vecino; en tanto, Canadá concentró 13 por ciento, con 58 mil 100 millones de dólares, mientras China se quedó sólo con 6.4 por ciento, al reportar 28 mil 400 millones de dólares.
Analistas de Banamex señalan que de los tres socios comerciales China es el más afectado por los aranceles de Donald Trump, pues pagó un gravamen efectivo promedio de 37.4 por ciento en junio, menor al 45.6 por ciento de mayo, pero 26.4 puntos porcentuales superior al 10.9 por ciento previo a las tarifas. En tanto, México pagó 4 por ciento, una que fue ligeramente inferior a la del mes previo, de 4.3 por ciento.
Durante junio México vendió a Estados Unidos, libre de aranceles, 82.2 por ciento de sus exportaciones. Esto representa aproximadamente seis puntos porcentuales menos que antes de la imposición de aranceles. Así, durante el mes de referencia, 14.6 por ciento de las exportaciones mexicanas con destino a Estados Unidos pagaron arancel, 5.6 puntos porcentuales más que hace un año, explicó la institución financiera.