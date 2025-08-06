Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 34

La comisión de delitos de alto impacto en la Ciudad de México continúa a la baja, según las estadísticas del gobierno capitalino, las cuales señalan que al finalizar julio hay una reducción de 61 por ciento respecto de 2019, y de 11 por ciento en lo que se refiere al año pasado.

Los datos del informe de seguridad más reciente señalan que en los siete meses que van del año se han cometido 462 homicidios, entre ellos 20 feminicidios, que significan 51 por ciento menos que en el mismo periodo de hace seis años y 10 por ciento menos que en 2024.

El promedio diario de asesinatos en la capital del país fue de 4.42 diarios entre enero y julio de 2019 y de 2.18 en el mismo periodo de este año.

En el caso del feminicidio, la baja también es de 50 por ciento en relación con 2024, cuando se registraron 40 casos; además de los 20 casos registrados este año, en 18 se logró la detención del presunto responsable, según los datos de la Fiscalía General de Justicia.

De hecho, en los siete meses que van de este año se judicializaron los expedientes de 72 feminicidas, la mayoría cometidos en otros años, lo que significa un incremento de 22 por ciento en la judicialización de dicho ilícito.

En ese tenor, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien encabezó la presentación del informe, anunció que en los próximos días se hará un relanzamiento de la alerta de violencia contra las mujeres, que incluirá medidas como la creación de una unidad especializada de la policía capitalina para la atención de agresiones en agravio de ese sector.