Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 33
Colonos acusaron a los diputados de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros y Royfid Torres de
colgarse de la lucha vecinal y sacar
raja política de la declaratoria como patrimonio ambiental local del árbol Laureano en la alcaldía Benito Juárez.
José Luis Matabuena, uno de los representantes del grupo de ciudadanos que impulsaron la protección del ejemplar, relató que en una de las manifestaciones llegó Ballesteros, aunque
nosotros ni la invitamos, y advirtieron “una visión de protagonismo con el tema.
“Nosotros dijimos que íbamos a interponer un amparo para proteger el árbol, y luego ellos hicieron lo mismo. Hemos rechazado estas acciones porque en otra manifestación llegó el diputado Royfid Torres.
Para ellos es un tema político, no de rescate de medio ambiente. Como vecinos fuimos muy respetuosos del tema, siempre dijimos que esto era un tema vecinal, que no queríamos que se contaminara. Es algo que hemos pedido siempre: que Movimiento Ciudadano saque las manos de esto.
Matabuena señaló que los emecistas
se han ganado el repudio de los colonos, porque además comenzaron a proteger otros árboles, a ponerles nombres,
a copiar todo lo que hacemos.
El vocero denunció que el periodista Francisco Ortiz Pinchetti fue agredido verbalmente por un sujeto afín a ese partido durante la manifestación. Asimismo, integrantes de MC se han dedicado a hostigar a otra vecina de nombre Diana Sansores y al músico Jesús Adrián Ruiz, quien padece una discapacidad. Según Matabuena, esta actitud se trató de una provocación para reventar una de las manifestaciones.
Por su parte, Ortiz Pichetti dijo que presentará una denuncia y responsabilizó a Movimiento Ciudadano de cualquier otra agresión.
Desde hace varias semanas, vecinos de la colonia Tlacoquemécatl del Valle se unieron para defender el árbol de laurel ubicado en la esquina de las calles Miguel Laurent y Fresas, de un posible derribo por la construcción de un inmueble.
Con el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas garantizarán su protección legal y ambiental.