Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 33

Colonos acusaron a los diputados de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros y Royfid Torres de colgarse de la lucha vecinal y sacar raja política de la declaratoria como patrimonio ambiental local del árbol Laureano en la alcaldía Benito Juárez.

José Luis Matabuena, uno de los representantes del grupo de ciudadanos que impulsaron la protección del ejemplar, relató que en una de las manifestaciones llegó Ballesteros, aunque nosotros ni la invitamos , y advirtieron “una visión de protagonismo con el tema.

“Nosotros dijimos que íbamos a interponer un amparo para proteger el árbol, y luego ellos hicieron lo mismo. Hemos rechazado estas acciones porque en otra manifestación llegó el diputado Royfid Torres.

Para ellos es un tema político, no de rescate de medio ambiente. Como vecinos fuimos muy respetuosos del tema, siempre dijimos que esto era un tema vecinal, que no queríamos que se contaminara. Es algo que hemos pedido siempre: que Movimiento Ciudadano saque las manos de esto.