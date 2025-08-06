▲ Sobre la calle Uxmal, esquina con Matías Romero, colonia Letrán Valle, en la alcaldía Benito Juárez, residentes y motociclistas transitaron por calles cubiertas de granizo tras la tormenta de este martes. Foto Elba Mónica Bravo

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 32

Lluvia, granizo y viento mayor a 50 kilómetros por hora sorprendieron a capitalinos en 14 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, particularmente en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan, que dejaron encharcamientos en vialidades y estacionamientos de inmuebles, caída de árboles y ramas, como ocurrió en la estación El Vergel del Tren Ligero, que interrumpió el servicio por algunos momentos.

Alrededor de las 18 horas se dejaron sentir los primeros indicios de la tormenta, que se prolongó por media hora y que, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, fue de entre 15 y 29 milímetros; capitalinos que paseaban con sus perros debieron correr para no quedar varados en medio de la granizada que cubrió de blanco calles y banquetas.

Las rachas de viento hicieron que el agua se colara a diferentes establecimientos mercantiles, como cafeterías y restaurantes de las colonias Letrán Valle, Narvarte, Santa Cruz Atoyac y Del Valle, donde algunos locatarios expresaban: el agua se metió hasta la cocina .

Cuando la lluvia terminó, residentes y comerciantes barrieron dentro y fuera de sus expendios hasta formar montoncitos de granizo, mientras algunos transeúntes caminaban con cautela para no resbalar con las bolas de hielo del tamaño de una canica; conductores de vehículos y motociclistas redujeron la velocidad.