▲ Habitantes de las colonias Centro y Guerrero se manifestaron contra los puntos de consumo de mariguana. Uno se encuentra en la plaza de la lectura José Saramago, donde se habilitó un espacio para mujeres. Foto Alfredo Domínguez y Jair Cabrera

Kevin Ruiz y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 32

Vecinos de la colonia Centro bloquearon la calle Belisario Domínguez, a la altura del Eje Central Lázaro Cárdenas, en rechazo a la decisión del gobierno de la ciudad de convertir la plaza de La Concepción en uno de tres sitios para el libre consumo de mariguana.

La razón principal fue que las autoridades no los consultaron y les arrebataron dicho lugar usado por niñas y niños residentes del Centro Histórico. Sin embargo, en este lugar no se apreciaron lonas, carpas ni consumidores, sino personas en situación vulnerable, bolsas y basura, a pesar de que a unos metros se encuentra un hotel.

No obstante, los vecinos defendieron la presencia de dichas personas, y refirieron que se trata de un lugar turístico, bonito.

Ese parque es de los niños y de los jóvenes, es un lugar muy bonito, turístico; entonces, así lo queremos como está , expresó Silvia de Jesús Maya, representante de la comunidad mazahua residente en el Centro Histórico.

En un recorrido por los tres nuevos puntos designados por el gobierno local para el libre consumo de mariguana, se constató que éstos lucían en orden durante el primer día de operaciones, sin aglomeraciones, con presencia de las autoridades, señalética y reglas establecidas para la convivencia. Además, en las antiguas zonas usadas para el consumo de cannabis se mantenía la presencia de elementos de la policía capitalina. En las inmediaciones de la estación Hidalgo del Metro, Yaomidlina, quien trabaja en la zona, comentó que se sentía insegura al pasar por este punto, pero que la reubicación ayudará a la mejora del espacio.

En el punto ubicado en Paseo de la Reforma y la calle Violeta, justo frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, Víctor Novoa, dirigente de la Comuna 4.20, dijo que hay injerencia de las autoridades y ellos ya no están a la deriva.

Al preguntarle sobre la venta de droga por grupos de narcomenudistas, refirió que no está permitida ni compartir cigarrillos, por lo que las autoridades tienen más monitoreado el espacio.

En el resto de los puntos, refirió, no se permitirá el ingreso de menores de edad, el tiempo de permanecia es de 40 minutos y se debe respetar la convivencia. Por ejemplo, en la plaza de la lectura José Saramago acondicionaron un espacio para que sólo chicas puedan fumar.

Horario restringido

El acuerdo firmado por el Gobierno de la Ciudad de México y los grupos que promueven el consumo de mariguana establece como condiciones que sólo se podrá realizar dicha actividad en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, con un aforo de 100 personas.

La Secretaría de Gobierno señaló que no se permitirá la venta de ca-nnabis ni el consumo de otras sustancias en dichos sitios, por lo que habrá un monitoreo permanente, y de no cumplir con las condiciones pactadas, se cerrarán dichos espacios de tolerancia, por lo que hizo un llamado a los organizadores a denunciar cualquier actividad no permitida.

El punto que se ubica en el exterior de la casona de Xicoténcatl se mantendrá como un punto únicamente para proporcionar información y no de consumo