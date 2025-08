Alexia Villaseñor

Martes 5 de agosto de 2025

El aplazamiento de la puesta en marcha de la tercera fase del etiquetado frontal en alimentos no representa un retroceso de los logros alcanzados en las dos anteriores, al menos al consumidor no se le afecta porque no se debilitan los perfiles analizados y tenemos un etiquetado fuerte , señaló Ana Larrañaga, investigadora de la agrupación El Poder del Consumidor.

La especialista del equipo de salud alimentaria de esa organización afirmó a La Jornada que desde la aplicación del etiquetado frontal varias empresas sí han reformulado los ingredientes que contienen sus productos para bajar la cantidad de azúcares y sodio, que forman parte de los componentes críticos –junto con las grasas saturadas y las grasas trans–, que se analizan en los criterios nutrimentales.