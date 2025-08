El músico y compositor inglés Brian Eno anunció en sus redes sociales, la realización del concierto Together for Palestine, el cual es un llamado a los artistas globales para romper su silencio y mostrar solidaridad con Gaza.

▲ Together for Palestine se realizará en Londres el 17 de septiembre y tendrá un costo de 875 pesos, aproximadamente. Foto La Jornada

En el mensaje, también se denunciaron las acciones legales y las campañas de silenciamiento que se han implementado por parte de organizaciones como UK Laywers for Israel.

La convocatoria está dirigida a los músicos que han sido intimidados recientemente, para que se pongan en contacto y unan fuerzas con el propósito de defender la libertad de expresión y garantizar espacios seguros para poder hablar libremente sin miedo a represalias.

Acusaciones en el mundo musical

Massive Attack y Brian Eno llevan mucho tiempo manifestando su apoyo a Palestina, mientras Kneecap ha sido noticia en los últimos meses después de que uno de sus miembros fue acusado de un delito de terrorismo relacionado con supuestamente exhibir una bandera en apoyo de Hezbollah.

Kneecap actuó ante un mar de banderas palestinas durante su presentación en el Festival de Glastonbury en junio. Su actuación siguió a la del dúo de rap punk Bob Vylan, quienes se manifestaron contra Israel.

Brian Eno, el conocido productor de bandas como U2, Coldplay y fundador de Roxy Music, ha desarrollado trabajos en géneros musicales como el ambient, del que se le considera un pionero, el glam-rock, la música electrónica y experimental.

También ha desarrollado trabajos en otras disciplinas artísticas, en especial las instalaciones y las artes visuales, destaca la pieza titulada Face to Face for México, obra multidisciplinaria donde Eno se valió de un pequeño conjunto de fotografías fijas de rostros de personas, los cuales son transformados de manera lenta en nuevos rostros, mediante el uso de un software creado ex profeso. La instalación se presentó como parte de la octava versión de El Aleph: Festival de Arte y Ciencia de 2024.