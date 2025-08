Pero de verdad debe fluir porque, a veces, hay músicos “que tocan y no escuchan. Ya me pasó una vez: hacía un dueto. De pronto, tras varios cambios, ese ejecutante no me escuchaba. Me levanté del piano, me fui del escenario a la barra a tomarme una cerveza. Volví a tocar y él nunca se dio cuenta. Toda la improvisación es siendo tú y diciéndole a la gente cómo estás en ese momento. Y dentro de la improvisación es importantísimo el silencio, pero hay músicos que no lo ven así, y no pueden quedarse callados. Si le pides a uno quedarse mutado por los siguientes 32 compases, se desespera. El silencio es parte de la música”.

Las mujeres no somos suavecitas, somos fuertes y cabronas , comenta Ana Cruz a La Jornada so pretexto de sus shows, que también considera, son un homenaje para las mujeres en la música.

La música, para ella, es una necesidad del alma. De ser un vehículo, de recibir una energía que es tan fuerte que te guía por el camino. Tú eres sólo el instrumento. Cuando tocas ya no eres tú. No existe todo esto mundano .

Comparte que desde joven, siendo alumna de Mario Lavista, Julio Estrada, Manuel Enríquez, entre otros grandes maestros, nunca tuvo el interés de la fama. “No busqué, la vida me regresó y me siento agradecida con todos. Con mi familia, con mis hijos, que me apoyan en todo lo que hago. Siento amor por esta gente porque me da lo que a mí me gusta: una sala, un piano y me dicen: ‘haz lo que quieras’”.

–¿Qué le diría a alguien que desea conocer o tocar improvisación, free jazz? –se le consulta.

Comparte que en el caso de un ejecutante, se tiene que quitar las telerañas y dejar todo lo aprendido; con y sin la h (de aprehensión). La idea es abrirse a sólo sentir . En el caso de un escucha, no se tiene por qué saber de música para que algo emocione. Puede haber alguien que esté haciendo puro ruido y no conmueva .

Acepta que se ha salido de conciertos de improvisación o de free jazz porque “son en los que todo mundo quiere tocar más alto que el otro… Es una cacofonía, no es improvisación”.

–¿Hay democracia en el escenario durante la improvisación?

–Tengo varios defectos; uno de ellos es el de poseer un oído absoluto, que significa que si escucho un sol en un instrumento, sé que es un sol. No me aprendo las letras de las canciones pero soy crítica de la afinación. Me gustan los instrumentos desafinados, desde un violín hasta una sintetizador, sólo en el caso de que así sea la intención. Mi otro gran defecto es haber tenido a un gran maestro de crítica, José Antonio Alcaraz, y al propio Henry West. La verdad es que siento que la democracia no funciona en grupos grandes porque todo mundo quiere liderar.

Además, no todos los músicos aceptan que una mujer sea líder o les pueda decir algo; bueno, eso era antes, ahora los jóvenes entienden .

En sus inicios, cuando deseaba estar en un grupo, primero me echaban los perros; era condicionante pasar por ahí , pero está segura de que esa práctica ya no se ve.

El próximo jueves a las 19 horas inaugura los conciertos ARMS (Ana Ruiz y Mauricio Sotelo, quienes han tocado juntos para varios proyectos). Se trata de algo electroacústico en el que toco el piano en todo su organismo y lo destazo, y Mauricio saca sus guitarras y todos su inventos , señala. Contarán con el saxofonista Carlos Greco y el baterista Emilio Piscuis Gordoa, invitados, que tocan hasta las paredes y les sacan ritmo . Como banda abridora estará Carlos Marks, cuarteto de Carlos Alegre y Micha Marks.

El siguiente jueves a la misma hora, Ana Ruiz y La Cocina (Ariel Guzik, Evodio Escalante, Alain Derbez y Jazzamoart), con quienes tocará luego de 34 años. “Será único porque sólo daremos dos conciertos (el otro es el 9 de agosto a las 5 de la tarde en Casa de Lago). Abre la sesión esa noche Bardo Thodol, dueto progresivo-electrónico integrado por los legendarios Carlos Vivanco y Alex Eisenring, de Decibel.

El 21 de agosto, el turno será para Ana Ruiz Cuarteto con Milo Tamez, Roberto Tercero y Luis Chino Ortega. El grupo es el de la pianista, compositora y musicalizadora de cintas clásicas silentes, Deborah Silberer, con sus Perros de la Luna de Moondog.