Siempre va a haber barreras, pero Katia se ha abierto paso con disciplina, trabajo y el apoyo que ha recibido de FIFA y la Comisión de Árbitros. Es la actual referente del arbitraje femenil en todo el país , dice a La Jornada segura, orgullosa, como tantas veces lo estuvo de ocupar ese lugar en Primera División al haber dirigido el partido Irapuato-América en febrero de 2004. “Eran tiempos más complicados. Mis propios compañeros me decían que estaba loca, que no podía pitar un partido de hombres. ‘¿Y, por qué no?’, les respondía, si tenemos las mismas capacidades. Katia se ha distinguido por ponerle ese poquito más a las cosas”.

Sea hombre o mujer, habrá cosas qué comentar sobre el trabajo de un árbitro, no debe haber diferencia , sostiene Tovar al retomar el hilo de la conversación. “Al director del área técnica de la Comisión de Árbitros –el argentino Horacio Elizondo– le tocó dar seguimiento a lo que ya existía, no tuvo que decidir si poner o no a una mujer en los partidos. Desde antes de que entrara al circuito profesional, Katia mostró tener la capacidad para estar ahí. Trabajó siempre a la par de sus compañeros, tuvo disciplina, planeación del juego y una autoridad que la distingue en el campo de juego”.

Por medio de capturas de pantalla compartidas en redes sociales, García registró el acoso y los ataques del usuario @aldaiir_guzman19, cuya cuenta fue eliminada sin tener antes una foto de perfil, en los que la responsabilizaba de la derrota que sufrió Rayados en Estados Unidos. “En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho hija de p… te vamos a disolver en ácido”, Te vas a morir , No hay fecha que no se cumpla ni palabra que no se haga , “Vamos a matar a toda tu familia, era fuera de lugar hija de tu p… m…”.

Como lo hizo el domingo el equipo femenil de Bravos de Juárez, los clubes América y Monterrey manifestaron su rechazo a cualquier expresión de violencia o discriminación en los estadios de futbol y plataformas digitales. Las agresiones, como las denunciadas por la árbitra mexicana Katia Itzel García, son inadmisibles y debemos visibilizarlas, denunciarlas, rechazarlas y evitar normalizarlas. No tienen cabida bajo ninguna circunstancia , apuntó Rayados en un comunicado. Las Águilas no hicieron referencia alguna al caso de la internacional de 32 años.