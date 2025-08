Periódico La Jornada

Martes 5 de agosto de 2025, p. a11

Novak Djokovic no participará en el Abierto de Cincinnati por lo que oficialmente se catalogó como una razón no médica , lo que significa que se presentará al Abierto de Estados Unidos sin haber disputado un partido en aproximadamente mes y medio. El dueño de 24 títulos de Grand Slam no ha competido desde el 11 de julio, cuando perdió en las semifinales de Wimbledon ante el eventual campeón Jannik Sinner.