No se trata tanto de una advertencia como de un mensaje para decir: las cosas pueden empeorar, pero encontraremos la manera de sobrevivir , explica Tawada.

▲ Imagen de 1945 que muestra la ciudad de Hiroshima devastada después de que un avión B-29 de la Fuerza Aérea estadunidense lanzara la primera bomba atómica el 6 de agosto. Foto Afp

El tema nuclear está presente en las casi 40 películas sobre Godzilla, pero a menudo no se destaca en las tramas.

Al publico estadunidense no le interesaban mucho las películas japonesas que reflejaban el dolor y el sufrimiento de la guerra y que, en cierto modo, hacían referencia negativa a Estados Unidos y a su uso de las bombas atómicas , según Tsutsui.

Pese a todo, la franquicia sigue siendo muy popular, y Godzilla Resurge tuvo un gran éxito en 2016. La película se percibió como una crítica a la gestión de Fukushima.

Lluvia negra

Lluvia negra, novela de Masuji Ibuse de 1965 sobre la enfermedad y la discriminación causadas por la radiación, es uno de los relatos más conocidos sobre el bombardeo de Hiroshima.

Ibuse no era un superviviente, lo que alimenta un gran debate sobre quién tiene legitimidad para escribir este tipo de historias , explica Victoria Young, de la Universidad de Cambridge.

Kenzaburo Oe, escritor y premio Nobel de Literatura en 1994, recopiló testimonios de supervivientes en Cuadernos de Hiroshima, una colección de ensayos escritos en los años 60.

Oe optó deliberadamente por el género documental, señala Yoko Tawada. Se enfrenta a la realidad, pero intenta abordarla desde un ángulo personal , incluyendo su relación con su hijo discapacitado, añade.

Tawada vivió en Alemania durante 40 años, después de crecer en Japón.

La educación antimilitarista que recibí hacía pensar a veces que sólo Japón fue una víctima durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta.

Respecto a los bombardeos, Japón fue una víctima, sin duda , pero es importante tener una visión global y considerar las atrocidades que también cometió.

De niña, las ilustraciones de los bombardeos atómicos en los libros le recordaban a las descripciones del infierno en el arte clásico japonés.