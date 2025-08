Al inaugurar ayer el Encuentro de resistencias y rebeldías: algunas partes del todo, con la participación de representantes de 37 países, su vocero, el subcomandante Moisés, afirmó: “hoy, en una de las partecitas de esta Tierra, el sistema capitalista está haciendo un genocidio contra el pueblo de Palestina. No podemos olvidar, ni hacer a un lado; por eso, nuestra humilde palabra para ellos y ellas, es: ‘todos somos niñas palestinas; todos somos niños palestinos’”.

Les solicitó también buscar la palabra que se entienda. Porque si vienen hasta acá, pero sólo usan palabras duras, pues de balde, porque no les vamos a entender. Estamos seguros de que seremos una escucha colectiva atenta y respetuosa. Por eso esperamos que su palabra sea colectiva, clara y comprensiva para quienes les invitamos .

El vocero rebelde expuso que “los pueblos zapatistas les explicarán a ustedes –con los medios que las comunidades decidan–, la etapa en la que estamos, los problemas que enfrentamos, los avances o retrocesos que vemos”.

Puntualizó que pueden asistir quienes quieran y puedan de una organización, grupo, colectivo o movimiento, aunque sólo una persona, o varias, sean las que platiquen su experiencia en su turno .

Explicó que algunos temas a tratar son: Como mujeres que somos, destrucción de la naturaleza, ataques a la diferencia en todas sus variantes, destrucción de identidades, pueblos y comunidades, resistencia y rebeldía en el arte y la cultura, migración, racismo, segregación y las guerras y la destrucción de la vida .

Reiteró que no es un encuentro de análisis o planteamientos teóricos, sino de experiencias prácticas de resistencias. Quienes estaremos ya sabemos lo que es y lo que hace el maldito sistema contra todos y todas, así como contra la naturaleza, el conocimiento, las artes, la información, la dignidad humana, el planeta entero .

No se trata, insistió, de exponer teóricamente las maldades que hace el sistema capitalista, sino de lo que se está haciendo para resistir y rebelarse, o sea luchar contra eso. No les estamos invitando a que den clases. No somos sus alumnos o sus aprendices, ni maestros o tutores. Somos partes, junto con ustedes, de un todo que se opone a un sistema. Dando y dando. Ustedes nos cuentan sus experiencias, y nosotros los pueblos zapatistas, las nuestras .

Marcos dijo que según con el registro, participan representantes de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovenia, El Salvador, Estado Español, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gales, Galicia, Ghana, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Italia, Kurdistán, Los Balcanes, Marruecos, México, Noruega, País Vasco, Panamá, Perú, Rumania, Suiza, Uruguay.