Vamos a ponernos al día de la última vez que nos vimos. Esto es para aquellos que vinieron solos y quienes se estaban poniendo tristes. ¡Va para los abandonados! , expresó el vocalista, quien enseguida hiló otras perlas del repertorio como Historia sin fin, Y tú no estás, la recientemente lanzada Vuelve y Amores prohibidos.

Con Te quiero, el público comenzó a levantarse de sus mesas, pero con La que se fue, llegó un momento para tomar respiro con los sonidos nostálgicos que anuncian la cruel despedida de quien no tuvo corazón. El respetable se sumó a los acordes: Todo lo que yo buscaba estaba en ella, pero desapareció. Un mal día sin pensarlo, se largó. Cómo quisiera que no me doliera esta canción .

Además del momento acústico, donde los músicos recogen las sugerencias del público, también se escucharon Contigo, Si tú quieres, El color de tus ojos, De la noche a la mañana y uno de su himnos multireconocido: Así es la vida, con el cual el grupo trascendió en Europa, debido a la popularidad que ganó la canción.

La mágica y ecléctica noche se coronó con Ángel, Durmiendo con la luna, Qué noche la de anoche, Sabor a Chocolate y Mentirosa. Aunque los músicos se despidieron alrededor de las 12 horas, los asistentes se negaron a dar por terminada una velada donde se movieron almas, hubo una conexión y las emociones inundaron el lugar, en gran comunión.

La banda Elefante, referente de la música latina, también colgó el 13 de febrero pasado y en abril de 2024 los sold out en el Auditorio Nacional. Ahora, en su gira de 30 aniversario realizará más de 100 fechas por varias ciudades de México, Europa, Canadá, Centro y Sudamérica.

El grupo se fundó en la capital del país en 1993. Al principio eran conocidos como Cuarto Sol o Quinto Sol, pero Elefante se consolidó en 1996 y en 2001 alcanzó gran fama tras un largo camino hacia el reconocimiento que comenzó en bares locales y alcanzó prestigio al firmar con Sony Music en el 2000, dando inicio a una exitosa trayectoria.