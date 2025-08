N

o pocos en las inmediaciones del gobierno morenista y su militancia tienden a soslayar o considerar irrelevante que la Presidenta de la República pertenezca a una familia judía. Ella misma nunca ha hecho mención pública, pero tampoco ha dejado de relacionarse –entre otros, pero de manera enfática– con la comunidad y el empresariado judíos en el país desde que gobernó la Ciudad de México. Ahora, los defensores de Palestina, más numerosos que los simpatizantes de Israel en nuestro país y en su partido, demandan posturas enérgicas de Claudia Sheinbaum Pardo contra el genocidio que comete Israel desde octubre de 2023.

Parecen tibios sus posicionamientos a favor de la paz y los dos estados, o contra el uso del hambre como arma de guerra en Gaza. Hace pocos años, un importante teórico social latinoamericano, él mismo de ascendencia judía, me advirtió: México podría tener una presidenta sionista . Me pareció excesivo. Me lo sigue pareciendo. Pero la respuesta del gobierno, ciertamente amenazado por Donald Trump, decepciona por su uso rigorista de la no intervención. El régimen priísta supo ser proactivo en guerras y conflictos en América Latina y el tercer mundo.

Sheinbaum procede de una brillante familia, entre quienes se cuentan su madre, la bióloga universitaria Annie Pardo Semo, así como Enrique e Ilán Semo, intelectuales mexicanos de izquierda, no sionistas, que han abogado por un equilibrio entre las partes del conflicto. Siendo menor la presencia de judíos en nuestro país que en Argentina, tenemos relevantes y queridos autores y militantes en la izquierda mexicana y argenmex. Sin embargo, son más los judíos mexicanos en favor de Israel; aun si critican sus prácticas, evitan hablar de genocidio y detestan las menciones al fascismo.

Los medios israelíes han documentado la presencia judía en los gobiernos del mundo. En 2022, Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania, fue designado por Jerusalem Post como el judío más influyente del mundo, sobre Elizabeth Borne, primera ministra de Francia, y Anthony Blinken, secretario de Estado en Estados Unidos. Incluyó varios directores ejecutivos y funcionarios estadunidenses, además de los gobernantes de Israel (Herzog, Netanyahu), el jefe de Mossad, David Barnea, y la dirigencia mundial sionista.