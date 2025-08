La tesis que apunta a que al llegar a esas etapas de la vida se acabó la vida sexual, no sólo es irreal, sino que es equivocada y falsa. No hay evidencia que indique que tenga que ser así , expuso Torres, sicóloga y sexóloga terapeuta, quien añadió que esa idea está muy ligada al tema de que la sexualidad tendría que estar alrededor de la reproducción.

La menopausia y el climaterio no tienen por qué ser sinónimos de debacle de la satisfacción sexual, coincidieron Ana Torres, maestra en sexología clínica, y Paulina Millán, directora del Instituto Mexicano de Sexología (Imesex).

Si bien hay un declive hormonal, por sí solo no implica el descenso del deseo en la mayoría de los casos, y si no hay lubricación, hay lubricantes y si la caída hormonal es mucha, hay remplazo hormonal y si no hay pareja, hay juguetes y autoexploración, o sea, hay maneras .

Millán comentó a La Jornada que investigaciones realizadas por el Imesex apuntan a que, al tener mayor experiencia y conocimiento de su cuerpo y de cómo reaccionan a los estímulos, ellas pueden llegar a experimentar más placer sexual.

Sumado a esto, al cesar la menstruación y no enfrentar el riesgo de tener un embarazo, para muchas mujeres es un momento de autoexploración y de atreverse a vivir la vida sexual sin el estrés de ¡ay, me voy a embarazar! , manifestó Torres.

No obstante aclaró, tanto en la literatura como en un estudio sobre la vivencia del erotismo en mujeres de 50 años, refieren que la forma en que se experimenta la sexualidad en la menopausia y el climaterio suele corresponderse a cómo la vivieron a lo largo de su vida, es decir, si fue satisfactoria podría seguir en ese nivel de experiencia y, por el contrario, si no lo fue, también se vivirá así en esa etapa.