Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Domingo 3 de agosto de 2025, p. 6

Por tercera ocasión en menos de un mes, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que en breve va a entregar la estafeta a las nuevas generaciones, para permitir que los jóvenes conduzcan al país, lo que implicaría su eventual retiro de la vida pública.

A mí me interesa que los jóvenes se capaciten, que empecemos a deliberar, a debatir, porque, aunque a veces se me cuestiona y se me critica, yo sí creo que nosotros ya estamos de salida , afirmó ayer el zacatecano durante una sesión del encuentro Jóvenes Legislando 2025, organizado por Morena.

Para no dejar lugar a dudas, Monreal añadió: “Hace unos días, en un seminario similar, dije que nosotros ya estamos por entregar la estafeta, y la prensa señaló: ‘ya Monreal se va’. Y yo digo que sí, ya me voy, lo ratifico”, declaró el diputado ante el rostro de asombro de la panista Kenia López Rabadán y el verde Eruviel Ávila, quienes lo flanqueaban en la mesa.