Sólo podemos tener tolerancia cero ante la corrupción, trabajo en equipo claro para denunciarla y como resultado una sentencia justa , indicó el mandatario en su cuenta de Telegram.

En tanto, en un comunicado en redes sociales, el ejército ucranio afirmó que atacó instalaciones petrolíferas en Rusia, incluida la refinería en Ryazan, a unos 180 kilómetros al sureste de Moscú, provocando un incendio, así como un aeródromo militar para aviones no tripulados y una fábrica de productos electrónicos, acciones que causaron la muerte de tres personas.

También fue alcanzada la instalación de almacenamiento de petróleo Annanefteprodukt, en la región de Voronezh, fronteriza con el noreste ucranio.

El mensaje no especificó cómo fueron afectadas las instalaciones, pero las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania están especializadas en la guerra con aviones sin personal, incluidos los ataques de largo alcance; Rusia no hizo comentarios inmediatos.