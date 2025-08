Washington. Las autoridades estadunidenses abrieron una investigación a Jack Smith, el ex fiscal especial que dirigió dos causas penales federales contra el presidente Donald Trump, informó ayer The New York Times.

Ninguno de los dos casos llegó a juicio y el fiscal especial, en consonancia con la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio, los retiró después de que Trump ganara las elecciones de noviembre de 2024.

Smith dimitió antes de que Trump pudiera cumplir su promesa electoral de despedirlo. La Oficina del Asesor Legal Especial opera de forma independiente de las oficinas de asesores especiales del Departamento de Justicia, como la que dirige Smith.

Las decisiones procesales tomadas por Smith no suelen estar dentro de su ámbito de competencia, según el Times. No puede presentar cargos penales contra el ex fiscal, pero podría remitir sus conclusiones al Departamento de Justicia, que sí tiene esa facultad. La pena más severa es el despido, que no se aplicaría, pues ya dimitió.