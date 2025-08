E

n los energéticos incluimos los múltiples recursos y las diversas formas de energía que permiten realizar un trabajo y generar calor o electricidad. Tanto los fósiles que provienen de materia orgánica (petróleo, gas natural y carbón) como los no fósiles (energías solar, eólica, hidroeléctrica, nuclear, geotermia, mareomotriz y biomasa en algunos casos). Asimismo, los no renovables –fósiles más uranio– y los renovables. Pero de acuerdo con su emisión de gases de efecto invernadero o residuos tóxicos serán sucios petróleo, gas natural, carbón y sus productos. Y limpios los no fósiles, a excepción de la leña y la biomasa.

Esto nos permite identificar lo nocivo de los energéticos, sólo considerando sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las estadísticas energéticas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono sólo indican las producidas en el consumo de fósiles contaminantes, para acceder –en lo fundamental y con formas secundarias de energía– a los múltiples usos finales. Nunca las emisiones anteriores ni las posteriores, que en conjunto conforman la llamada huella de carbono.

En el caso de la electricidad, se identifican las emisiones de los procesos de generación. Así, las llamadas limpias –básicamente las renovables y la nuclear– no generan emisiones que dañen el ambiente. A veces se consideran limpios algunos procesos como la cogeneración eficiente e incluso el gas natural, que en su combustión produce mucho menos emisiones que el carbón, el coque, el petróleo y sus derivados. Por eso se caracteriza como energético de transición. Aunque, por ejemplo, un gas con alto contenido de nitrógeno –como el de Cantarell– no puede ser considerado limpio. Pero en esto hay debate. Como lo hay en el caso de la energía nuclear.

Ahora bien, sólo indico esto de paso a mi comentario central de hoy: la radicalmente desigualdad en el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, estimadas con el dióxido de carbono y sus equivalentes provenientes de otros contaminantes: bióxido de azufre, metano, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarburo, entre otros.