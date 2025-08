Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 3 de agosto de 2025, p. 9

Los insultos adquieren con el tiempo una proporción específica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 31.1 por ciento de las mujeres, de entre 20 y 29 años, que utilizaron Internet fueron víctimas de ciberacoso en los 12 meses recientes. La mexicana Katia Itzel García, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde estudió la licenciatura en ciencia política, lo ha sido desde que es árbitra profesional. El partido Monterrey-FC Cincinnati, jugado el jueves en la primera ronda de la Leagues Cup, marca el actual antecedente en el que la silbante internacional denunció haber recibido mensajes con agresiones verbales y amenazas de muerte de presuntos aficionados al futbol.

En capturas de pantalla compartidas en redes sociales, García registró el acoso y los ataques del usuario @aldaiir_guzman19, cuya cuenta fue eliminada sin tener antes una foto de perfil, en los que la responsabilizaba de la derrota que sufrió Rayados (3-2) ante el equipo estadunidense. “En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho hija de p… te vamos a disolver en ácido”, Te vas a morir , No hay fecha que no se cumpla ni palabra que no se haga , “Vamos a matar a toda tu familia, era fuera de lugar hija de tu p… m…”.

García, primera mujer en arbitrar un partido de la Liga Mx desde que Virginia Tovar lo hizo en la temporada 2004, encabezó el grupo de jueces del circuito mexicano que participan en el torneo binacional en Estados Unidos, al igual que en la Copa Oro 2025 y otras competencias internacionales. De acuerdo con la Comisión de Árbitros de la FIFA, la silbante de 32 años y quien incursionó en el arbitraje amateur desde 2015, está entre los perfiles mejor calificados en Concacaf rumbo a la siguiente Copa del Mundo.

Desde la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México, las autoridades insisten en que las amenazas, el acoso y los discursos de odio no son opiniones, sino violencia de género y, por tanto, defender a una mujer con voz pública es defender también la libertad de todas , señala el organismo. Hacemos un llamado a no permitir, como sociedad, que la violencia digital contra mujeres y niñas continúe. Es inaceptable, no podemos normalizarla .