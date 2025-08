Jacob Stolworthy

Periódico La Jornada

Domingo 3 de agosto de 2025

Al anunciarse la lista larga del Premio Booker 2025, el presidente del jurado afirmó que podría ser la mejor selección en los 56 años de historia del premio.

Los autores británicos obtuvieron el mayor número de nominaciones: Natasha Brown, Jonathan Buckley, Andrew Miller, Benjamin Wood y el escritor húngaro-británico David Szalay, cada uno con un lugar en la lista larga del prestigioso premio, que se otorga anualmente a una novela completa escrita en inglés.

La selección de este año defiende las perspectivas globales y presenta el mayor número de nacionalidades diferentes en una década, con India, Malasia y Trinidad representadas por los autores nominados.

Colección maravillosa

El presidente del jurado, Roddy Doyle, señaló que las novelas experimentan con la forma y examinan el pasado y cuestionan nuestro inestable presente .

Es una colección maravillosa; no creo haber visto una mejor , dijo Doyle. Al final de nuestra última y larguísima reunión, cuando añadimos el último libro a la colección, todos nos sentimos aliviados, eufóricos y quizá un poco orgullosos .

Nueve de los 13 autores preseleccionados son nominados por primera vez al Premio Booker, y la ex ganadora Kiran Desai regresa a la lista 19 años después de ganar el máximo galardón por su libro de 2006, La herencia de la pérdida. Si la autora india gana por La soledad de Sonia y Sunny, un libro que tardó dos décadas en escribirse, se convertirá en la quinta doble ganadora desde la creación del premio en 1969.

Maria Reva y Ledia Xhoga son las únicas novelistas debutantes en la lista. Endling, de la canadiense-ucrania Reva, se centra en el viaje de tres mujeres –y un caracol en grave peligro de extinción– por la Ucrania contemporánea durante la invasión de Putin, mientras Misinterpretation, de la estadunidense-albanesa Xhoga, sigue a una intérprete albanesa que acepta a regañadientes trabajar con un kosovar superviviente de la tortura.

Dos autores preseleccionados anteriormente que aparecen en la lista larga de este año son Miller, cuya novela Oxygen fue nominada en 2001, y Szalay, cuyo libro All That Man Is recibió una nominación en 2016.