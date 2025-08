De La Redacción

Sábado 2 de agosto de 2025, p. 20

La palabra genocidio ya no puede evitarse. Así lo declaró el escritor israelí David Grossman, una de las figuras más respetadas y premiadas de la literatura contemporánea, en una entrevista con el diario La Repubblica.

Tras meses de destrucción masiva en la franja de Gaza por parte del ejército de Tel Aviv, Grossman, quien ha sido durante décadas una voz crítica dentro de Israel, acusó directamente al gobierno de su país de perpetrar crímenes contra la humanidad.

Durante mucho tiempo me negué a usar esa palabra, pero después de lo que he leído en los periódicos, de las imágenes que he visto, de hablar con personas que han estado allí, ya no puedo evitarlo , declaró el autor, cuya familia ha sufrido personalmente los efectos del conflicto.