▲ Durante la audiencia del ex presidente Álvaro Uribe en el complejo judicial de Bogotá hubo protestas afuera de las instalaciones. Foto Xinhua y Ap

Ap, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 2 de agosto de 2025, p. 19

Bogotá. Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia de 2002 a 2010, fue condenado ayer a 12 años de prisión domiciliaria, al pago de una multa de 776 mil dólares y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 100 meses y 20 días, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, anunció la jueza Sandra Liliana Heredia. El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa del ex mandatario.

La magistrada concluyó (cuando dio a conocer el veredicto, pero sin la sentencia) que Uribe instigó a un abogado para manipular a tres ex paramilitares con ofrecimientos de dinero o beneficios penales para que declararan a su favor y negaran cualquier presunto vínculo del ex mandatario con esos grupos ilegales, sin embargo, lo absolvió por un caso de soborno a una ex fiscal condenada por corrupción.

Fabricante de pruebas

En la sentencia detalló cómo Álvaro Uribe dirigió una estructura organizada para fabricar pruebas falsas contra el senador Iván Cepeda Castro, quien denunció en 2012 al ex mandatario en el Congreso colombiano por los presuntos vínculos con paramilitares.

El fallo sostuvo que el ex presidente utilizó a su abogado Diego Cadena como agente principal, además de contar con la participación de terceros como el entonces recluso Enrique Pardo Hasche y la antigua agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) Lisa Ruth, reportó el medio Telesur.

La magistrada justificó que la orden de detención domiciliaria se debe a que la defensa desplegó en el juicio estrategias dilatorias y a que al ex presidente le resulta fácil abandonar el país para eludir la sanción impuesta .