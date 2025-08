Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 2 de agosto de 2025, p. a10

Alexia Putellas busca el sol en una esquina del Deportivo Reynosa, en la alcaldía Azcapotzalco. Camina tranquila, seria, con un aura diferente. Su presencia no necesita presentación. Más que una jugadora de futbol que ha sido galardonada dos veces con el Balón de Oro (2021 y 2022), es un símbolo, alguien que ha roto barreras en varias partes del mundo. La capitana del Barcelona, inexpresiva, calculadora, con tan-ta ilusión como responsabilidad de ser una de las mejores en un deporte en el que tantas veces falla la probabilidad y la estadística, cree que el futuro de niñas y jóvenes procedentes de comunidades vulnerables puede estar determinado por los valores del juego.

Durante la inauguración del primer campo rehabilitado de futbol 11 en la demarcación, Putellas entra despacio hacia una sala de butacas repleta. Son las primeras horas del día y chispea, casi como la última vez que enfrentó al Real Madrid en la Copa de la Reina. Una camioneta oscura se detiene junto a la fachada principal mientras de su puerta trasera baja el equipo que la acompaña desde España, lo cual incluye a su madre y directora de la Fundación Eleven, Eli Segura. Cuando sube al escenario, la campeona del mundo en 2023 se ajusta una playera roja y permanece unos segundos en silencio antes de responder preguntas por más de 30 minutos.

Las realidades de cada niña son muy diferentes, pero queremos cambiar la vida de muchas de ellas a través del futbol, ayudar a que puedan aprender valores, que se sientan libres de ser lo que deseen, abogadas, enfermeras, doctoras, porque en un futuro tendrán las mismas herramientas , dice la española, de 31 años, rodeada de carteles y camisetas del Barcelona que decenas de asistentes muestran desde las gradas. Su pequeño equipo registra todo en video conel celular. Aunque a veces la conversación no es fácil, parte de la reciente derrota ante Inglaterra, en la final de la Eurocopa Femenina, para explicar que el deporte va más allá de la lógica contundente del éxito y el fracaso.

Ganar no es lo normal