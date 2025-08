Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Sábado 2 de agosto de 2025, p. 4

Luis de Tavira no necesitó más que una frase para condensar el espíritu de su libro y de toda una vida dedicada al arte escénico: Amo, pero quiero amar más .

Entre elogios, recuerdos y una sala colmada de afecto, presentó anoche en el Teatro El Milagro la nueva edición de El espectáculo invisible: Paradojas sobre el arte de la actuación, volumen de aforismos publicado por Ediciones El Milagro.

El director, ensayista y pedagogo, cuya trayectoria abarca generaciones del teatro mexicano, habló con tono pausado e íntimo. Afirmó que su mayor privilegio ha sido ser espectador.

“He pasado mi vida asombrado del modo en que los actores crean una realidad de arte… en el arte sólo hay dos cosas reales: el artista y la obra”. En la actuación, añadió, ambas se fusionan: la actriz es la obra y el personaje la hace actriz .

Ante un foro lleno de jóvenes y adultos, a pesar de la lluvia que no cesó desde la tarde, el autor explicó que esta publicación no es una simple reimpresión. “Este ejemplar también pertenece a quienes lo hicieron realidad: Julieta Egurrola, Marina de Tavira y Stefanie Weiss, presentes esta noche. Lo escribimos en conjunto. Lo crearon los actores con quienes he trabajado.

Al final, el teatro es eso: encuentro. Reunirnos aquí y ahora, en esta comunidad que continúa soñando en común.

Weiss, editora y actriz, recordó que la primera edición apareció en 1999 y la segunda en 2003. “Esta tercera conserva el legado previo y suma los prólogos de Juan Antonio Hormigón y Luis Mario Moncada.

“Son 365 aforismos –uno para cada día– que invitan a perderse en el pensamiento, a abrir puertas invisibles.”

Gabriel Pascal, moderador del encuentro, puntualizó el mérito de que esta edición surgiera sin respaldo institucional. Se realizó con lo esencial: complicidad, terquedad y un amor profundo por el teatro .