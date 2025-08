Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 2 de agosto de 2025, p. 3

Cazadora de imágenes, la artista Carla Rippey reconoce en su forma de trabajar la influencia de un libro en particular, La familia del hombre, que de niña no dejaba de mirar y en el cual se yuxtaponen imágenes que se hacen acompañar de algo de texto literario para darle otra cara de significado .

En cierto momento, Rippey rescató aquella copia del libro de la casa familar en Kansas City. Ahora, se incluye en La imagen interceptada, exposición de su obra más reciente, que se inaugura hoy en el Museo Universitario del Chopo.

Las 120 piezas expuestas incluyen dibujo en grafito y en color, grabado, fotografía intervenida, collage, libros de artista, transparencias, escultura y cerámica.

La artista no había expuesto en la Ciudad de México desde 2016, cuando el Museo de Arte Carrillo Gil le organizó la retrospectiva Resguardo y resistencia, con obra de cuatro décadas a partir de 1976.

Hija de un fotorreportero y una madre dedicada a la literatura, Rippey creció inmersa en imágenes. Vincula su propio interés con lo que veía en el mundo exterior, así como libros y revistas: “La imagen impresa está muy en la tradición del collage y los álbumes de recortes. Hay artistas que descienden no tanto de la academia, sino de la tradición de interactuar con el mundo impreso. Hoy sería el mundo virtual, también. Y, de allí, inventar sus imágenes”.

Reciclaje de obras

Rippey llegó a México en 1973 después de haber estudiado en París y Nueva York y de haber aprendido grabado en metal en los talleres de un par de universidades en Chile: Empecé a dibujar y hacer grabados basados en fotografías a fines de los años 70 y 80. Era la época del neofigurativismo. Me decían que fusilaba fotos. Luego, llegó el arte de la apropiación (la utilización de objetos o imágenes prexistentes), cultivado por artistas como el pintor estadunidense David Salle .

El reciclaje de obras “se empezó a hacer mucho en el primer mundo en los años 80. De repente, resultó que lo que yo hacía de forma intuitiva, cuando no estaba bien visto, era posmodernismo. Muchas veces consistía en comentar las fotos. Por ejemplo, trabajé bastante con fotografía erótica en los 80, aunque la mayor parte del tiempo era una especie de crítica a la imagen, o lo que cambiaba e identificaba a la mujer. El crítico de arte Oliver Debroise decía que las pervertía. Básicamente, ponía la foto en otra posición de lo que era su intención original. Así, le daba otras capas de sentido e intención”.