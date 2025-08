No obstante, la Fiscalía Anticorrupción presentó la nueva solicitud de desafuero ante la Secretaría General de la Cámara Baja el 23 de julio pasado, ahora por dos distintos delitos, y los fiscales la ratificaron un día después.

En el primer caso, la sección instructora votará archivar la solicitud que el ex fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó contra Alito Moreno en agosto de 2022 para acatar un amparo que un tribunal colegiado de circuito le concedió al priísta, al considerar nulas las pruebas obtenidas durante el cateo a ocho de sus propiedades en Campeche, en junio de ese año.

Este último indicó que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, aceptó convocar a una consulta nacional para que la iniciativa cuente con el mayor respaldo popular.

La propuesta está firme y el llamado es a que se discuta en el próximo periodo de sesiones para evitar estas vergüenzas y que, quien sea acusado de un delito, se presente ante la autoridad judicial que lo requiera , resaltó.

Se informó que si no hay sustento probatorio válido, la cámara ya no puede continuar el procedimiento de desafuero, el caso debe archivarse y el dictamen que vote la sección instructora ya no tiene que pasar a ratificación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Asimismo, conforme al procedimiento jurisdiccional previsto en la Constitución, el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, tenía tres días para dar turno al expediente al presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores (Morena).

Alega persecución política