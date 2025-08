De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 1º de agosto de 2025, p. 23

El senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, entrevistó a Tony Aguilar, ex boina verde de las fuerzas especiales estadunidenses, quien reveló la implicación de Washington en los miles de asesinatos que se han perpetrado en las inmediaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), bajo el auspicio de Estados Unidos e Israel.

Durante la entrevista, el ex militar aseguró que se unió al proyecto que se materializó en la GHF porque pensó que era una causa noble y consideró una buena misión alimentar a la gente de Gaza, antes de saber que las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrían el control total en la operación de la cuestionada fundación.

Esto es algo que los ciudadanos de este país tienen que saber, están pagando por esto, sus impuestos fueron usados para este proyecto , afirmó Aguilar tras describir nuevamente el escenario de destrucción que enfrenta la población palestina.

Aguilar expuso que un grupo de contratistas de la GHF, de nacionalidad estadunidense, abrieron fuego el 29 de mayo en las inmediaciones de un centro de distribución contra sus pies y cabezas .

Las acusaciones del militar retirado son parte de un patrón más amplio de atrocidades en los territorios palestinos financiadas con fondos públicos de los contribuyentes.

Ese no es el estilo de Estados Unidos

El ex militar añadió que el proyecto respaldado por Washington y Tel Aviv no se ajusta a los valores estadunidenses y aseveró que cuando cuelgue el uniforme lo hará sin cumplir su juramento, que es ante la Constitución y los valores de este país, no ante un presidente ni ante el Congreso, sino ante este país .