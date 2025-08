Expuso el líder campesino: “en nuestra comunidad nos compraron sólo 800 toneladas, que no son nada, y se quedó una lista de 60 compañeros que todavía tienen guardadas –ocho meses después de su cosecha–, unas mil 200 toneladas”. Lo más grave, dijo, es que sabemos que se está importando de Brasil en 14 pesos el kilo, eso no es justo .

Triana consideró muy difícil el objetivo que tiene el gobierno federal de duplicar la producción, entre otras cosas porque hasta ahora las autoridades no han logrado crear un programa de acopio para todo el frijol que se cosecha, y comercializarlo de forma eficiente, sin corrupción.

“Están llegando representantes de las tiendas comerciales grandes –Walmart, Soriana, Comercial Mexicana– de México, Guadalajara, Monterrey.... etcétera; uno de ellos nos dice que ocupa 40 mil toneladas para llevarlo a la zona de Veracruz y el sureste de México, pero no pudimos llegar a un acuerdo porque los coyotes presionaron con el precio bajo”, refirió Abel Triana Ruelas, comisariado ejidal de la colonia Hidalgo, en el municipio de Sombrerete.

Al pie de su parcela, el labriego Lorenzo Villegas, del ejido Anexo Zaragoza –cerca de Charco Blanco–, reflexionó sobre la meta gubernamental de que el estado logre la soberanía alimentaria en frijol.

Pues está difícil, la verdad, porque, ¿a qué le tira uno si lo van a estar pagando mal? A 16 pesos otra vez, como el año pasado, aunque el gobierno ponga otro precio. Yo estoy pensando ahorita si voy a sembrar mejor calabaza, que la están comprando a 40 pesos el kilo .

Y añadió: “Yo mejor ya no vendo a los acopios, porque nos ponen muchos peros. En enero la gente dijo: ‘voy a meter la cosecha de finales de 2024’, pero ahí el técnico nos reclamó: ‘su frijol no tiene humedad’.

¡Claro, pues se dio sin que lloviera! Se dio ya seco, porque primero hubo precipitaciones en la siembra y luego ya no. Ese año el grano no creció, no estaba grande .

En tanto, para el agricultor Miguel Ángel Álvarez, también de Ignacio Allende, antes de pretender producir más se deben corregir los problemas existentes: requerimos más apoyo, fíjese nada menos, ahorita el frijol se anda pagado a 13 pesos, el diésel vale 28 pesos el litro. Necesitamos vender dos kilos para costearlo. ¿A dónde vamos a parar?

Coincidió en la mala operación de los centros de acopio, situación que beneficia a los intermediarios; “Yo recojo mi cosecha –en noviembre-, y para pagar la trilla, tengo que vender algo, pues en ese mes no se han abierto los centros de almacenaje. Entonces lo ofrece uno barato. Por lo que yo le pediría al gobierno que nos tenga en cuenta, que nos respeten el precio desde un principio y que no nos hagan batallar tanto para comercializar nuestro producto”.

Finalmente, Gabino Pardo, del ejido Las Esperanzas, perteneciente a la comunidad El Fuerte, municipio de Río Grande, recalcó otra dificultad en el agro mexicano de esta región, que es la insuficiencia de los fertilizantes entregados a través de programas oficiales.

“Ahorita le ando echando de 60 a 70 kilos por hectárea, y pues no alcanza lo que nos dan. Antes nos entregaban costales de 50 kilogramos. Nos dieron ésta vez 16 costalitos de 25 kilos, y siembro 16 hectáreas, o sea, no completamos.