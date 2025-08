En una ceremonia en San Miguel de Allende el miércoles 30 de julio, durante la edición 28 del certamen, subrayó: “celebramos el lugar que hemos ganado en la industria, pero falta mucho camino que recorrer ante abusos, desigualdades y silencios impuestos, por lo cual no debemos resignarnos.

“He tenido el privilegio de vivir muchas vidas frente a la pantalla, pero detrás de las cámaras, como mujer también he vivido muchas luchas que no se han visto, no se vieron y tal vez no se verán.